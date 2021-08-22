МИД России сообщил о продолжении работы с ПАСЕ

Москва не будет прекращать сотрудничество с докладчиками ПАСЕ.

Россия будет требовать исправления функциональных и географических недочетов в мониторинговой деятельности в европейском Совете. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко "Коммерсанту".

Докладчики комиссии ПАСЕ по мониторингу посетили Россию с целью сбора данных в рамках соответствующей процедуры в отношении РФ по вопросу исполнения обязательство, которые были приняты при вступлении в Совет Европы. По словам Грушко, визит прошел нормально, он отметил, что процедура странового мониторинга является устаревшим инструментом.