Россия не намерена обсуждать Украину в рамках Совета с НАТО

Россия в рамках Совета с НАТО не будет обсуждать ситуацию на Украине, так как в Москве заранее известна позиция Альянса.

Страны-участники НАТО два раза в неделю обсуждают вопросы по Украине на Форуме по сотрудничеству в области безопасности в Вене, а также на Постоянном совете ОБСЕ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко "Коммерсанту".

"Дополнительное обсуждение этой темы в рамках Совета Россия — НАТО ничего не даст. Позиция НАТО по этому вопросу нам хорошо известна, она уже неоднократно в самых разных форматах озвучивалась представителями Альянса", — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Киев не посягать на территориальную целостность России. Ведомство 17 августа вернуло без рассмотрения ноту МИД Украины, где говорилось о визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым.