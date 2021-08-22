Грушко: ЕС разрушил сотрудничество с Россией

НАТО оборвал все возможные варианты сотрудничества с Россией, в том числе и по Афганистану, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Афганцам пришлось заплатить за геополитическую игру, которую затеял Альянс. При этом игра не имела ничего общего с интересами безопасности, заявил замминистра журналистам газеты "Коммерсант".

"Альянс разрушил все форматы сотрудничества, в том числе по Афганистану", — отметил Грушко.

Недавно "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) развила в Афганистане быстрое наступление и заняли все пограничные переходы. Позднее, 15 августа, представители группировки вошли в президентский дворец. Во время телевизионного выступления они призвали жителей страны к спокойствию и объявили об окончании войны.