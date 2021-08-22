Доктор Джексон назвал неожиданный симптом высокого кровяного давления

Британский врач Пол Джексон назвал неожиданный симптом, который может указывать на высокое кровяное давление.

Предупреждающим признаком возникновения недуга может выступать шум и разнообразные звуки в ушах, которые человек может слышать, несмотря на естественные звуковые источники из его окружения. Так, некоторые люди могут услышать звон, а кто-то нечто, похожий на музыку или некое гудение.

В науке подобное явление именуется тиннитусом. У каждого человека эта проблема проявляется по-разному, объяснил доктор. Однако появление такого симптома является тревожным звоночком и поводом для обследования у специалиста, передает издание Express.