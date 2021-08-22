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Доктор Джексон назвал неожиданный симптом высокого кровяного давления

Доктор Джексон назвал неожиданный симптом высокого кровяного давления

Британский врач Пол Джексон назвал неожиданный симптом, который может указывать на высокое кровяное давление.

Предупреждающим признаком возникновения недуга может выступать шум и разнообразные звуки в ушах, которые человек может слышать, несмотря на естественные звуковые источники из его окружения. Так, некоторые люди могут услышать звон, а кто-то нечто, похожий на музыку или некое гудение.

В науке подобное явление именуется тиннитусом. У каждого человека эта проблема проявляется по-разному, объяснил доктор. Однако появление такого симптома является тревожным звоночком и поводом для обследования у специалиста, передает издание Express.