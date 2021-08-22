"Увидели себя": Милонов объяснил резкую критику фильма "Солнцепек" националистами из Украины

Отношение любого человека к нынешнему руководству Украины в корне изменится после просмотра фильма "Солнцепек", считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) парламентарий поделился эмоциями от просмотра киноленты, повествующей о событиях на юго-востоке Украины в 2014 году. Милонов признался, что после того как фильм закончился, он понял, что его нужно обязательно перевести на другие языки и показать за рубежом.

"Эта картина, которая очень правдиво, ярко рассказывает о ситуации в Донбассе. Очень хороший уровень. Очень профессионально снято. Я считаю, что эта картина — художественное произведение, но основанное на реальных событиях", — поделился впечателниями депутат.

Виталий Милонов также заявил, что "Солнцепек" показывает начало новой украинской цивилизации. По мнению парламентария, сегодняшняя украинская власть с ее ценностями отражается в антигероях, которых можно увидеть в фильме. Поэтому для тех, кто посмотрит его на Западе, общение с "заискивающими, лебезящими и клянчащими украинскими партнерами" уже никогда не сможет стать прежним, уверен депутат.

В завершении Милонов признался, что он прекрасно понимает, почему украинские националисты резко раскритиковали киноленту. Они увидели в ней настоящих себя. Что касается западных спонсоров Киева, то им фильм показал именно ту Украину, в которую они ее превратили, резюмировал депутат.