AFP: сотни талибов направились в неподконтрольную им провинцию Панджшер

Члены движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) выдвинулись в афганскую долину Панджшер, находящуюся в неподконтрольной боевикам провинции, пишет AFP.

Панджшер остается единственным неподконтрольным талибам регионом, остальные крупные города полностью перешли под их контроль. Там сформировалось народное сопротивление во главе с Ахмадом Масудом-младшим, сыном известного полевого командира моджахедов. Жители провинции отказываются признавать власть террористов.

Боевики выдвинули Масуду ультиматум, согласно которому он должен сдаться в течение четырех часов. Если этого не произойдет, "Талибан" начнет принудительный захват провинции. Лидер сопротивления заявил, что не намерен сдавать Панджшер. По словам Масуда, его сторонники готовы вступить в бой с боевиками, если это потребуется.