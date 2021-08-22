Беспроигрышная гостевая серия "Манчестер Юнайтед" в АПЛ достигла 27 матчей

"Манчестер Юнайтед" продлил до 27 матчей беспроигрышную гостевую серию в чемпионате Англии.

Английский "Манчестер Юнайтед" 22 августа ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном". Встреча второго тура АПЛ завершилась со счетом 1:1.

Команде Сульшера удалось повторить уникальный рекорд "Арсенала", установленный 17 лет назад. Под руководством Арсена Венгера "канониры" не проиграли 27 подряд гостевых матчей АПЛ. Столько же не уступает соперникам в чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед". В двух турах АПЛ подопечные Сульшера набрали четыре очка.