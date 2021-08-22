Специалист-реабилитолог назвал эффективный метод восстановления после COVID-19

Реабилитолог Леонид Дьяков рассказал об эффективном способе восстановления после перенесенного коронавируса. По словам эксперта, помогут отдых на природе и посещение курортов.

Главным упражнением после COVID-19 является ходьба. А вот бегать недавно переболевшим врач не рекомендует, поскольку это может создать большую нагрузку на сердце и сосуды. По словам Дьякова, срок восстановления после опасной инфекции может растянуться на пару месяцев. Также не следует считать себя полностью здоровым после того, как пропали все симптомы.

Реабилитолог посоветовал в течение года после выписки сделать ЭКГ и сдать все анализы, чтобы проверить общее иммунное состояние организма. После чего при необходимости будет назначено лечение.