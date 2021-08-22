«Болезнь стала его судьбой». Почему соратники Гитлера называли его «ковроедом»

Во времена Великой Отечественной войны за рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером прочно закрепилось прозвище «бесноватый фюрер». Преимущественно слухи о его сумасшествии муссировались в советской прессе, однако в роли создателей этого мифа участвовали и соратники немецкого диктатора.

К примеру, один из любимцев Гитлера Гейнц Гудериан в «Воспоминаниях солдата» утверждал, что лидер Третьего рейха действительно был психически нездоров:

«Германскому народу следует… знать, что человек, стоявший во главе его, человек, которому народ так доверял, как ни один народ не доверял никогда ни одному вождю, был больным человеком. Эта болезнь стала его несчастьем, его судьбой, а также несчастьем и судьбой его народа».

Впрочем, насколько правдивы эти заявления, следует судить по медицинским заключениям о здоровье фюрера, убеждены эксперты исторического портала «Русская семерка».

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Официальные диагнозы

Первое из таких обследований было проведено в начале Первой мировой войны. Тогда Гитлер хотел немедленно уйти на фронт и пополнить ряды баварской армии. Так, в 1914 году врачебная комиссия не обнаружила никаких заболеваний у молодого добровольца.

После поражения в войне блока Центральных держав, куда, в том числе, входила и Германия, Гитлер тяжело переболел эпидемическим энцефалитом, который в 1916 году охватил Австрию, а затем распространился по всей Западной Европе. Болезнь характеризовалась воспалением мозга и неизбежно приводила к вегетативным нарушениям в организме.

Что до психических заболеваний, то их не было обнаружено даже в 1933 году, когда лидер Национал-социалистической немецкой рабочей партии одержал победу на выборах.

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Однако, как утверждают эксперты портала, еще в школьном возрасте Гитлер отличался нервозностью, эгоизмом, цинизмом и склонностью к нарциссизму. Его учитель указывал на необычный гипнотический взгляд будущего рейхсканцлера.

Примечательно, что впоследствии авторитетный немецкий психиатр Карл Вильманс диагностировал у лидера Третьего рейха кратковременную психогенную слепоту, которую невозможно корректировать с помощью очков. Вскоре болезнь прошла, но зрение Гитлера все равно ухудшилось.

Необычное прозвище

Незадолго до смерти Гитлера вопрос о психическом здоровье национал-социалиста подняли его сподвижники. Штурмбанфюрер СС Карл Нейхаус, занимавшийся вопросами культа и вероисповедания, рассказал на допросе 6 апреля 1945 года следующее:

«Утверждаю, что его [Гитлера] психическая болезнь, по-видимому эпилепсия, обостряется и что признаки, за которые он в свое время получил прозвище “кусателя ковров” участились и происходят почти беспрерывно».

На это также указывал немецкий нейрохирург Отфрид Ферстер. По его словам, Гитлер потерял зрение из-за истерической амблиопии, которая возникает при психическом стрессе — например, из-за сильного страха перед военными действиями. В такие моменты человеческий мозг попросту отказывается принимать сигналы зрительных нервов.

mil.ru / пресс-служба министерства обороны РФ

В свою очередь ближайшее окружение диктатора отмечало внешние признаки явного нездоровья Гитлера, среди которых тик конечностей, дрожащая левая рука и левая нога, а также покрывающееся красными пятнами лицо.

По мнению историка Генриха Эбереле и врача главной берлинской больницы Ханса-Иоахима Неймана, все эти недуги — преимущественно психические — повлияли на исход правления Гитлера. Якобы уже к началу 1945 года, когда ему было 56 лет (Гитлер скончался 30 апреля), приближенные подтверждали дряхлость его организма.

Из-за боязни стоматологов лидер Третьего рейха страдал целым множеством зубных заболеваний в запущенной форме. Также у него были сильные боли в желудке и кишечнике, что существенно повлияло на его самочувствие. Гитлеру даже пришлось окончательно отказаться от мяса и избрать вегетарианский образ жизни.

К концу своей жизни фюрер практически утратил способность держать равновесие и не мог самостоятельно ни встать, ни сесть. Настоящим испытанием для него были и короткие пешие дистанции.