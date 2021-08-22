Популярный у россиян напиток снижает риск рака и продлевает жизнь

Смесь молотой куркумы и молока имеет множество полезных свойств. Этот напиток поможет избавиться от различных заболеваний и проблем в организме.

Куркума богата сильными антиоксидантами. Благодаря этому она является хорошим средством, сохраняющим здоровье органов дыхания. Также ее свойства положительно влияют на работу печени и пищеварения. Эта приправа может быть полезна при профилактике воспалительных процессов и болей в суставах, передает "Профиль".

Молоко помогает усвоению полезных витаминов. Совместное употребление этих продуктов защищает печень во время острого или хронического повреждения и цирроза. При этом снижается риск развития рака молочной железы, яичников, легких, кожи и мозга.