Автор книги про Навального попытался объяснить его провал в России

Британский политолог Бен Ноубл, который готовит книгу о блогере Алексее Навальном, рассказал, почему тому не удалось добиться поддержки от россиян.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, "МЕДУЗА"

Ноубл поделился своим мнением в интервью изданию "Медуза" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). По словам политолога, Навальный является "очень сложной, противоречивой фигурой", которую "СМИ разных стран" преподносят в основном в черно-белой гамме.

Эксперт также высказался на тему того, почему в поддержку Навального не было широкой кампании в России. Зачастую люди считают, что в этом виновата пропаганда или боязнь "репрессий", но существенно реже называется третий, крайне важный фактор.

"Если бы Навальный сейчас участвовал в свободных выборах, он необязательно бы набрал больше всех голосов", — цитирует Ноубла Федеральное агентство новостей.

При этом способности Навального вроде "красноречия и мастерского владения соцсетями", выделенные политологом, недостаточны для масштабной карьеры в политической сфере. Ноубл уверен, что упрямство, присущее блогеру, а также его неспособность выстраивать союзы вряд ли сослужили бы ему хорошую службу.