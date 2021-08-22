Президент РФ примет участие в церемонии открытия форума "Армия-2021" и АрМИ-2021

Российский лидер Владимир Путин планирует принять участие в официальной церемонии открытия военно-технического форума "Армия-2021" и международных игр АрМИ-2021 в Подмосковье.

По имеющейся информации, президент России 23 августа также отдаст команду на закладку боевых кораблей для ВМФ РФ сразу на трех верфях — в Северодвинске, Петербурге и в Комсомольске-на-Амуре. В пресс-службе Кремля также сообщили, что Путин посетит учебный центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

Ранее сообщалось, что с 22 по 28 августа в рамках военно-технического форума "Армия-2021", который начал работу в подмосковной Кубинке, будут представлены свыше 20 тысяч образцов вооружений.