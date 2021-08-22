Лидер ополченцев в Панджшере отказался сдавать регион "Талибану"

Сопротивление движению "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), расположенное в провинции Панджшер в Афганистане, не станет сдавать регион.

Лидер ополченцев Ахмад Масуд подчеркнул в интервью телеканалу Al Arabiya, что его бойцы не станут сдаваться и готовы противостоять талибам. Таким образом он ответил на ультиматум боевиков, которые дали главе сопротивления четыре часа, чтобы сложить оружие и сдать Панджшер. При этом Масуд отметил, что готов рассмотреть вариант формирования "всеобъемлющего" правительства и поддерживать диалог с радикалами.

Незадолго до этого "Талибан" стал стягивать свои подразделения к мятежной провинции. На данный момент Панджшер остается единственным регионом Афганистана, который остается непокоренным талибам. Все остальные области республики пали к 15 августа, когда была взята столица государства город Кабул.