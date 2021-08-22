"Локомотив" поднялся на третье место в РПЛ после победы над "Краснодаром"

Столичный "Локомотив" нанес поражение "Краснодару" и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Дубль Федора Смолова принес "Локомотиву" третью победу в нынешнем сезоне РПЛ. Форвард, вызванный в сборную России на сентябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022, отличился в первом тайме игры. Единственный мяч "Краснодара" забил Джон Кордоба. Он поразил ворота Маринато Гильерме на 71-й минуте матча.

Благодаря победе "Локомотив" набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар", в активе которого шесть баллов, остался на девятом месте. Следующий тур РПЛ станет последним перед перерывом на матчи национальных сборных.