Журналистка Леся Рябцева назвала фильм "Солнцепек" исторически важным проектом

Журналистка Леся Рябцева рассказала о важности фильма "Солнцепек" и объяснила, зачем его показывать в мире, а не только в России.

Журналистка считает, что зрители должны иметь возможность знать об острой проблеме, с которой столкнулись жители Украины. Кроме того, важно рассказать об этом не только в интерпретации украинских режиссеров, но и показать другую, независимую точку зрения.

"Конечно, это хороший такой плевок в лицо тем, кто считает, что у нас однобокое восприятие в стране, однобокая позиция касаемо тех или иных вопросов. В конкретном случае хорошо, что фильм смотрят на Украине, что они могут с разных ракурсов посмотреть на проблему, которую интерпретируют по-разному", — отметила Рябцева в беседе с корреспондентом "Слово и Дело".

Собеседница издания считает, что из-за желания некоторых людей переписать историю у других нет возможности узнать истину. Кроме того, по мнению журналистки, на YouTube и других площадках многие сталкиваются с запретом подобного рода документальных фильмов. С художественными картинами дела обстоят иначе и их проще показывать на широкую аудиторию, чтобы зритель смог узнать правду, констатировала Рябцева.

"Это особенно актуально, чтобы именно наша страна создавала исторически важные фильмы о масштабных социальных событиях. Важно, чтобы "Солнцепек" посмотрели не только на Украине, но и на Западе, в том числе русскими за границей. Пусть все смотрят, больше смотрят. И больше снимают таких фильмов", — высказала свою точку зрения журналист.

Кинолента "Солнцепек" рассказывает о происходящих военных действиях в Донбассе с 2014 года. Проект основан на реальных событиях, он был создан благодаря военным и жителям Луганской Народной Республики.