Общественник Фаттуш объяснила, почему идея Беглова о городских приютах для животных актуальна

Член Ассоциации благополучия животных Ольга Фаттуш прокомментировала план губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по созданию городских приютов для животных.

По ее словам, городские приюты действительно могут в значительной степени помочь разгрузить ситуацию с животными, которые попали в трудную ситуацию. В текущий момент в регионе работают только частные учреждения подобного рода, однако они не обязаны принимать бездомных животных на передержку на десять дней.

"Конечно, было бы правильнее иметь государственный приют. Тогда, когда люди будут звонить, сообщая о битой собаке или чем-то подобном, животное будут помещать в приют для последующего пристройства", — сказала она в беседе с изданием "Народные новости".

Вместе с тем стоит взять в расчет, что места в частных учреждениях также постоянно не хватает. Именно поэтому инициатива Беглова по созданию двух городских приютов является очень актуальной, резюмировала она.