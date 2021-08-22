Социолог Шугалей рассказал, зачем на самом деле Украина придумала "Крымскую платформу"

Украинские политики понимают, что Киеву не удастся вернуть Крым, но они пытаются убедить в обратном население страны, чтобы повысить свой рейтинг, заявил глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

Ранее сообщалось, что 23 августа на Украине состоится так называемая "Крымская платформа" с участием представителей западных стран. В МИД России считают, что ее придумали исключительно для обсуждения антироссийской политической повестки. Социолог Максим Шугалей в интервью "Народным Новостям" объяснил, почему украинский лидер Владимир Зеленский на самом деле активно эксплуатирует "крымский вопрос".

"Он пытается поднимать свой имидж. Многие на Украине хотели бы, чтобы полуостров вернулся. Он не может отойти от этой повестки, не может не говорить, не делать подобные вещи", — заявил он.

Шугалей назвал президента Украины заложником политический повестки. По его словам, настоящее мнение Зеленского о принадлежности полуострова сильно отличается от того, которое он высказывает через СМИ.

"Он все это прекрасно понимает, но находится в неволе у националистического движения Украины, вынужден делать вещи, с которыми может быть не согласен", — считает ученый.

Глава ФЗНЦ отметил, что на Украине все прекрасно понимают, кому принадлежит Крым, но политики будут использовать эту тему до конца.