Андрей Рублев высказался об инциденте с Медведевым на турнире в США

Российский теннисист Андрей Рублев высказался об инциденте, произошедшем на матче в США с участием Даниила Медведева.

Спортсмен во время очного противостояния с Рублевым столкнулся с камерой, находившейся на задней линии корта. Медведев не получил никаких повреждений, правда немного поломалась аппаратура. Теннисист подошел к оператору, чтобы убедиться в его целости и сохранности, затем сообщил, что сломает камеру, если проиграет. Андрей Рублев на послематчевой пресс-конференции поддержал Медведева.

"В этот раз получилось так, что Даниил столкнулся с камерой. Конечно, это может быть очень опасно, столкновение может привести к негативным последствиям", — приводит слова теннисиста сайт ATP.

Андрей Рублев впервые в своей карьере обыграл Даниила Медведева. Поединок завершился со счетом 2:6, 6:3, 6:3. Теперь Рублев поборется за победу в финале "Мастерса" на турнире в Цинциннати.