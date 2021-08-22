Кандидат в премьер-министры Норвегии попался на обмане об отношениях с Россией

Кандидат в премьер-министры Норвегии Йонас Гар Стере попался на обмане из-за слов о России. Об этом высказалась глава МИД страны Ине Эриксен Серейде.

Министр иностранных дел Норвегии раскритиковала претендента на пост премьера за вброс об отношениях с Россией. Стере ранее заявил, что двустороннее сотрудничество сведено на нет.

"Это неправда, и он об этом знает", — подчеркнула Серейде.

По ее словам, между Россией и Норвегией больше контактов, чем у многих стран. В этом году Серейде дважды встречалась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел России выступит на следующей сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал "360". Дипломат должен сделать это 25 сентября.