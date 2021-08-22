Пожилого украинца поймали при поджоге леса в Неаполе

Жителя итальянской провинции Неаполь задержали по подозрению в поджоге леса. На него пожаловались местные жители.

Заявители рассказали, что странный старик бесцельно бродит по лесной зоне. После таких сообщений правоохранители решили проверить, чем занимается житель провинции.

Когда карабинеры прибыли на место, то удивились тому факту, что старик не просто бродил по лесу, а устраивал там мощные лесные пожары. Было установлено, что злоумышленником оказался 70-летний уроженец Украины, который успел подпалить лес на площади 400 квадратных метров.

Мужчину задержали, спасатели потушили пожар. В настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Мотивы поджигателя устанавливаются.