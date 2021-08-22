Решение Беглова построить приюты заложит фундамент в модернизации системы помощи животным

Глава Северной столицы России Александр Беглов по случаю Международного дня бездомных животных заявил, что в планах у Смольного построить два больших приюта для четвероногих.

Губернатор уточил, что один из них появится в Колпинском районе, а вот со вторым еще неясно — участок для его постройки пока не подобрали, однако ожидается, что приют появится в Кронштадтском, Красносельском либо Московском районе.

Руководитель центра реабилитации диких животных "Приют Белоснежки" Геннадий Натекин считает хорошей новостью решение властей открыть сразу несколько приютов в городе. Однако необходимо понимать, что речь идет о дорогостоящем проекте, требующим финансирования со стороны города.

"Больших денег стоят, например, оборудование и аппаратура", — напомнил Натекин в беседе с "Невскими Новостями".

По его словам, строительство одного приюта полностью не смогло бы компенсировать потребность города в таких учреждениях.

Своим мнением на этот счет также поделилась президент фонда помощи "Забытые животные" Анастасия Комагина. По ее словам, поддержка таких вопросов со стороны Смольного должна быть комплексной и хорошо продуманной. Не исключено, что потребуется внесение изменений в действующее законодательство.

"В целом для развития дальнейшего цивилизованного обращения с животными государственный приют — это уже большой шаг", — заявила собеседница Комагина.

Стоит отметить, что с недавнего времени частные приюты стали получать средства поддержки из городского бюджета Санкт-Петербурга. Только в текущем году такого рода учреждениям выделили в общей сложности 5 миллионов рублей.