Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал о ситуации в клубе

Форвард "Спартака" Александр Соболев оценил текущую ситуацию в столичном клубе.

Александр Соболев обратился к фанатам московского "Спартака", многие из которых недовольны игрой команды и 24-летнего форварда, подписавшего новое соглашение с красно-белыми. Пост нападающего был опубликован в Instagram-аккаунте.

"Прекрасно понимаю наших болельщиков, они хотят видеть победы команды и хорошую игру… Пока нет ни того, ни другого. Поэтому начинаются претензии к нам, и они оправданны. Я полностью осознаю всю ответственность и серьезность сложившейся ситуации!" — написал Соболев.

Нападающий добавил, что намерен "биться" за "Спартак", а его партнеры полностью отдают себя команде. В пяти турах РПЛ красно-белые набрали семь очков. В следующем матче чемпионата России "Спартак" на своем стадионе сыграет с "Сочи". Встреча пройдет 26 августа.