Sina: США ослабят давление на Россию из-за неожиданного противника

США могут ослабить многолетнее давление на Россию и переключиться на неожиданного соперника. Причем речь идет не о Китае, как это принято считать. Об этом заявили эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики обратили внимание, что сегодня Вашингтону приходится оказывать все большее воздействие на потенциальных противников, чтобы не потерять свой статус сверхдержавы. Последнее время таким оппонентом выступает Россия. С 2014 года Москва регулярно сталкивается с санкциями и военными провокациями со стороны стран НАТО.

«В результате холодной войны Соединенным Штатам удалось разрушить Советский Союз, после чего США стали единственной в мире сверхдержавой. Однако в последние годы Россия благодаря непрерывным технологическим инновациям совершила большой прорыв в военной сфере и догнала, а в некоторых сферах даже обогнала американцев», — рассуждают обозреватели Sina.

Пресс-служба Западного военного округа /

Возрастающее влияние РФ на международной арене не может не беспокоить Вашингтон. Американские власти опасаются, что российская мощь в скором времени будет сопоставима с СССР. Чтобы этого не допустить, Белый дом также пытается настроить против Москвы соседние государства.

Однако подобное противостояние изрядно вымотало США, констатировали эксперты. В этой связи, Вашингтон может пересмотреть свои стратегические цели и сконцентрироваться на другом противнике.

«Может показаться, что конфликт между США и Россией продолжит лишь усиливаться, но это не совсем так. Пентагон скорректировал свое стратегическое развертывание и направил острие копья на другого противника», — полагают в издании.

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По мнению аналитиков, все внимание Пентагона переключится на Иран, который за последние годы значительно укрепил свое влияние на Ближнем Востоке. С одной стороны, Вашингтон может обосновать это угрозой своей национальной безопасности, с другой — давлением со стороны Израиля, имеющего разногласия с Тегераном.

«США внезапно повернули свое оружие и нацелили его на новую цель. Россия наконец-то сможет вздохнуть с облегчением», — подытожили авторы статьи.

Ранее на встрече президента Владимира Путина с членами «Единой России» глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что доля современного оружия в российской армии составляет более 71%, исправность вооружения — около 99%. Ранее министр заявил, что финансирование поставок вооружения и техники в армию и на флот идет опережающими темпами.