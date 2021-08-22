Депутат Чебыкин оценил усилия Беглова по решению проблемы с очередями в школы и детсады

Как и в любом другом городе, в Петербурге наблюдается нехватка мест в дошкольных учреждениях, заявил депутат Законодательного собрания Константин Чебыкин.

Однако этот вопрос планомерно решается благодаря вводу новых детских садов, большую часть дверей которых открывает лично губернатор Северной столицы Александр Беглов. По словам Чебыкина, для города сейчас выбран правильный путь, учитывая объемы введенного в строй жилья.

"На сегодняшний день уже есть постановление правительства, когда новое жилье синхронизировано с вводом в эксплуатацию социальных, образовательных, медицинских учреждений", — приводит его слова "Слово и Дело".

К новому учебному году по всему городу откроется 15 детских садов, которые смогут посещать до 2,2 тысячи ребят. Ожидается, что до конца года заработают 26 дошкольных заведений.

"За то время, когда Александр Дмитриевич управляет городом, у нас значительно сдвинулась стройка детских садов, школ — это очень серьезно отражается на той очереди, которая сегодня есть", — пояснил депутат.

Чебыкин подчеркнул, что это направление работы необходимо усиливать, так как в городе есть много новых кварталов и районов, где существует нехватка детских садов и школ.