Быстрая утомляемость может быть признаком опасного заболевания печени

Ранее обнаружение неалкогольной жировой болезни печени имеет большое значение в лечении данного заболевания, утверждают медицинские специалисты.

Избыточное накопление жиров в организме может спровоцировать развитие опасного заболевания — неалкогольной жировой болезни печени. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на рекомендации специалистов клиники Майо (США).

По словам медиков, одним из признаков данного заболевания является появление болевых ощущений и дискомфорта в правом подреберье. Кроме того, пациенты с жировой болезнью печени жалуются на повышенную утомляемость.

Большое значение имеет своевременное лечение данного заболевания, подчеркивают врачи. Его развитие можно остановить, если изменить свой рацион питания и пищевое поведение. Кроме того, врачи применяют сахаропонижающие препараты.