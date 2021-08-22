Елена Веснина не полетит в США на US Open

Российская теннисистка Елена Веснина вынуждена пропустить открытый чемпионат США из-за травмы, полученной в ходе Олимпийских игр в Японии.

На данный момент спортсменка находится в Москве и продолжает лечение ахиллова сухожилия. Повреждение было получено в ходе одного из матчей на 32-х летних Олимпийских играх в Токио. Веснина сообщила об этом своим фанатам в Instagram и отдельно поблагодарила всех любителей тенниса за поддержку, пообещав как можно быстрее вернуться на корт.

Елена Веснина стала серебряным призером 32-х летних Олимпийских игр в Токио в парном разряде. Девушка в финале вместе с Асланом Карацевым уступила Андрею Рублеву и Анастасии Павлюченковой.