Меркель рассказала, когда Европа перестанет зависеть от импорта газа

Уже через 25 лет страны Европы перестанут зависеть от импорта газа, в том числе из России, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Кроме того, немецкий политик отметила, что Украина должна быть готова к стремлению Европы стать значительно более независимой от поставок голубого топлива. При этом канцлер не исключила, что можно сотрудничать по водороду.

"Но такой проект нужно развивать пошагово, в 2024 году он не сможет заменить газ", — отметила Меркель на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Несколькими днями ранее Ангела Меркель посетила Москву, где провела рабочую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы строительства "Северного потока — 2", а также транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года.