"Талибан" дал четыре часа отрядам сопротивления в афганском Панджшере, чтобы сдаться

Боевики потребовали от главы ополчения и его отрядов в афганской провинции Панджшер сдаться в течение четырех часов.

Сопротивление на неподконтрольной "Талибану" (террористическая организация, запрещенная в России) возглавляет Ахмад Масуд. Талибы поставили ему условие сложить оружие. В противном случае боевики угрожают перейти в наступление на позиции ополченцев. В этом же регионе находится и первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

Талибы ранее приступили к стягиванию сил к Панджшеру. Местные жители сообщали о появлении крупной группы радикалов неподалеку от Котала. Боевики призвали сопротивление уйти со своих позиций или вступить в бой.