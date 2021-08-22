Путину понравилась идея учредить День поисковика в России

Президент Владимир Путин поддержал идею учреждения Дня поисковика в России.

Идея создать такой праздник принадлежит главе МИД РФ Сергею Лаврову, который озвучил ее в беседе с журналистами. По мнению министра, поисковые отряды выполняют очень важную и благородную миссию. Глава государства согласился с мнением Лаврова.

"День поисковика — думаю, что он востребован и отвечает той абсолютно востребованной деятельности и большой роли, которую поисковики сегодня осуществляют", — высказался Путин.

Президент предложил обсудить учреждение праздника после думских выборов в России, когда будет сформирован парламент.