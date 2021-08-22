Владимир Путин назвал ожидаемый объем урожая зерна в 2021 году

Президент России Владимир Путин заявил, что урожай в 2021 году будет не таким рекордным, как в прошлом, планируется собрать свыше 127 млн тонн.

Глава государства отметил, что этот показатель — очень хороший, а запасов хватит для того, чтобы покрыть внутренние потребности, в том числе обеспечить экспортный потенциал РФ.

Владимир Путин провел встречу с представителями "Единой России". В рамках обсуждений президент затронул важные вопросы, касающиеся, в частности, социальных проблем. Так, российский лидер предложил провести единовременные выплаты некоторым категориями граждан.