Зеленский сделал заявление по "Северному потоку — 2" после переговоров с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по "Северному потоку — 2" после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом глава государства высказался на брифинге.

Меркель и Зеленский провели совместную пресс-конференцию по итогам встречи в Киеве. Президент Украины заявил, что считает проект российского газопровода "геополитическим оружием" Кремля. По его словам, "Северный поток — 2" является вопросом безопасности страны.

Политики также обсудили процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Зеленский считает, что необходимо сохранить давление на Россию.