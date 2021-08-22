Топливный кризис. Украина объяснила дефицит угля и газа действиями «Газпрома» и Меркель

Ситуация с топливом на Украине близка к критической. Только за последний месяц запасы газа в подземных хранилищах упали на 30%, а на складах украинских ТЭС не досчитались 36,4% угля. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные компаний «Укртрансгаз» и «Укрэнерго».

По состоянию на 15 августа, газовые хранилища были заполнены на 57% (17,6 млрд кубометров сырья) от всего возможного объема. При этом в прошлом году этот показатель составлял 23,8 млрд кубометров (77%).

Не лучшим образом обстоят дела и с запасами угля. По плану на украинских ТЭС должно быть около 1,4 млн тонн топлива. Однако, как указывают в «Укрэнерго», там находится на 36,4% меньше, чем должно быть к середине августа. Кроме того, на Украине не работают 15 энергоблоков.

Global Look Press / Johannes Glöckner / Picture-Alliance

По словам специалистов, ситуация с накоплением угля в стране критическая. Это означает, что власти не смогут полноценно подготовиться к отопительному сезону. Среди основных причин эксперты называют остановку атомных энергоблоков и нехватку средств.

«Наконец, запасы угля могут не увеличивать умышленно, чтобы спровоцировать дефицит топлива для поддержания цен на электроэнергию на высоком уровне. То есть украинские компании-монополисты действуют в своих интересах», — утверждают в издании.

Однако украинские политики в происходящем обвиняют «Газпром», который, по словам гендиректора украинской ГТС Сергея Макогона, якобы опустошает подземные хранилища в Европе, чтобы не наращивать транзит через Киев.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Отдельные претензии звучат и в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель из-за того, что она поддерживает «Северный поток – 2». Так, по мнению экономиста Юрия Атаманюка, глава кабмина «забирает у глупых украинцев весь транзит газа».

«Германия стала газовым хабом — газораспределительным центром — Европы, и от них теперь зависит энергетическая безопасность региона», — убежден Атаманюк.

В феврале этого года Украина уже сталкивалась с острой нехваткой угля на электростанциях. За одну только зиму запасы топлива на Украине уменьшились в пять раз. На этом фоне в стране выросли тарифы ЖКХ — подорожали газ, вода и электроэнергия.

В этой связи Киев увеличил импорт электроэнергии из России в три раза (с 200 МВт до 500–700 МВт), а также запросил сырье у Белоруссии в размере 650 МВт.