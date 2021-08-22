Путин назвал несправедливым размещение мигрантов из Афганистана в Азии

Размещение мигрантов из Афганистана без виз в Средней Азии является несправедливым, так как их не пускают в США, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как считает российский лидер, Запад настойчиво хочет разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз в США или другие страны.

"Значит, в эти страны, к нашим соседям, можно направлять без виз, а к себе без виз не хотят?" — возмутился глава государства.

Такой подход к решению вопроса президент посчитал унизительным. По словам Путина, ситуацию с визами будут обсуждать на саммите ОДКБ, а также на других площадках.