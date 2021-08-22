ФИФА обратилась к ряду стран с просьбой об эвакуации футболисток из Афганистана

ФИФА попросила некоторые страны экстренно эвакуировать афганских футболисток.

Письма с просьбой срочно вывезти спортсменок из Афганистана направила пресс-служба ФИФА правительствам нескольких государств. Соответствующую информацию озвучили журналисты BBC. Представители организации выразили обеспокоенность ситуацией на территории южноазиатского государства.

До этого экс-капитан женской сборной Афганистана Халида Попал отреагировала на установление "Талибаном" (террористическое движение, запрещено в РФ) полного контроля над страной. Она обратилась к спортивным организациям с просьбой обеспечить безопасность футболисток.