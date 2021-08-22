Путин надеется на продолжение развития системы поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дальнейшего выстраивания системы поддержки семей с детьми в России.

Президент рассчитывает, что новый состав Госдумы продолжит работу в этом направлении.

"Эта система, которую мы сейчас сложили, пока полной не является. Задача будущего состава Госдумы, в том числе и партии "Единая Россия", будет состоять в том, чтобы эту систему поддержки детей и семей с детьми выстроить вплоть до 16 лет, может быть, до 17, до окончания школы во всяком случае", — отметил глава государства.

Об этом Владимир Путин говорил на встрече с представителями партии "Единая Россия".