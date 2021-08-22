Наблюдатели ЛНР обнаружили украинский комплекс РЭБ в Донбассе

Подразделения ВСУ разместили комплекс для постановки помех у линии соприкосновения в Донбассе, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Наблюдатели НМ ЛНР заметили появление комплекса радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" вблизи населенного пункта Счастье (находится под контролем Киева) и у линии соприкосновения. Установка была развернута с целью подавления сигналов навигации и управления беспилотников мониторинговой группы ОБСЕ, уверены в Луганской Народной Республике.

В ЛНР уверены, что бойцы Вооруженных сил Украины применяют подобные установки для прикрытия перемещений военной техники, которая запрещена минскими договоренностями. Разведка ополченцев также заявила о наличии украинских бронемашин вблизи участка отвода сил и средств у поселка Золотое.