Путин призвал не заставлять россиян вакцинироваться от COVID-19

Россиян не стоить запугивать и заставлять делать прививку от коронавируса нового типа. Президент РФ Владимир Путин отмечает, что нужно объяснять и разъяснять ее преимущества.

На встрече с представителями партии "Единая Россия" президент напомнил о том, что говорил в рамках прямой линии. Он отметил, что вакцинация от коронавируса не входит в список обязательных прививок.

"Поэтому никого не надо запугивать, заставлять, нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания", — отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что в стране можно и нужно создавать стимулы к вакцинации, но это не должно превратиться в "кампанию навязывания".