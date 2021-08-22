Зеленский и Меркель выступили за новую встречу в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель поддержали идею новой встречи в "нормандском формате". Об этом они заявили по итогам переговоров.

Политики встретились в Киеве 22 августа. После переговоров Меркель и Зеленский провели пресс-конференцию. Президент Украины подчеркнул, что его страна поддерживает инициативу новой встречи.

Меркель высказалась за продолжение работы в "нормандском формате", в том числе на высшем уровне. Канцлер ранее возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве.