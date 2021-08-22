Глава сопротивления в Афганистане назвал условие для формирования правительства с талибами

Лидер бойцов сопротивления движению "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) Ахмад Масуд заявил, что готов приступить к переговорам с радикалами.

По его словам, силы сопротивления согласны вступить в инклюзивное правительство, в которое должны войти все политические силы страны. Однако оно не может быть основано на экстремизме. В этом случае региону будет угрожать серьезная опасность, резюмировал он.

Ранее Пентагон вывел военный контингент США из Афганистана. На этом фоне талибам удалось захватить Кабул.