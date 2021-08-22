СМИ сообщили о завершении строительства "Северного потока — 2" в водах Дании

Укладка труб газопровода "Северный поток — 2" по второй нитке в исключительной экономической зоне Дании подошла к концу, следует из данных позиционирования морских судов.

Трубоукладочная баржа "Фортуна" в воскресенье, 22 августа, пересекла границу датской экономической зоны недалеко от северо-восточной окраины Померанской бухты.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG пока не дал официального комментария по этому поводу.

Общая протяженность "Северного потока — 2" по двум ниткам составляет 2460 километров, мощность газопровода — 55 млрд кубометров. Он проходит от компрессорной станции "Славянская" в Ленобласти до побережья Германии по дну Балтийского моря.