Путин заявил о прямой связи между ситуацией в Афганистане и безопасностью России

Эскалация ситуации в Афганистане имеет прямую связь с национальной безопасностью России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, боевики могут маскироваться под беженцев из центральноазиатской страны, чтобы проникнуть на территорию России. В связи с этим Москва будет делать все, чтобы обеспечить стабильность в Афганистане, в том числе в контакте с западными странами.

Накануне Путин обсудил критическое положение в республике с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Согласно информации пресс-службы Кремля, лидеры двух стран договорились об укреплении координации по афганской тематике, а также определили приоритетные направления в борьбе с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане.