Россия вышла на связь с бывшим президентом Афганистана Карзаем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва наладила контакт с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем.

МИД России поддерживает контакт с экс-президентом Афганистане Хамидом Карзаем на фоне последних событий, связанных с захватом власти движением "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом заявил Сергей Лавров на встрече с Владимиром Путиным и представителями партии "Единая Россия".

"Вчера (21 августа. — Прим. ред.) были начаты контакты с бывшим президентом Карзаем, с руководителем Совета национального согласия Абдуллой Абдуллой, и даже на севере, в Панджшерском ущелье, где таджикские лидеры объявили, что продолжат противостоять талибам — первые сегодня сообщения были, что и с ними налажены контакты", — заявил Лавров.

По словам министра, в настоящее время представители запрещенного в России движения сдерживают обещания. Они прекратили военные действия в черте Афганистана и налаживают "общенациональный диалог". Талибы вошли в Кабул 15 августа, после чего президент Ашраф Гани спешно покинул республику вместе с семьей. Он нашел временное пристанище в Объединенных Арабских Эмиратах, но в публичном обращении к нации пообещал вернуться.