Россиян впечатлил воздушный поцелуй от Путина на церемонии поднятия флага РФ

Президент России Владимир Путин участвовал в церемонии торжественного поднятия флага РФ на Поклонной горе в Москве.

После церемонии глава государства послал россиянам воздушный поцелуй, направляясь к служебному автомобилю. Мероприятие было приурочено ко Дню государственного флага РФ.

«С праздником!»: Путин и церемония поднятия государственного флага России на Поклонной горе pic.twitter.com/HTYOXM06oP — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 22, 2021

Триколор был поднят под музыку "Славься" в исполнении Президентского оркестра. Этот праздник отмечается в стране с 1994 года.