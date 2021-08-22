Россиян впечатлил воздушный поцелуй от Путина на церемонии поднятия флага РФ

Президент России Владимир Путин участвовал в церемонии торжественного поднятия флага РФ на Поклонной горе в Москве.
После церемонии глава государства послал россиянам воздушный поцелуй, направляясь к служебному автомобилю. Мероприятие было приурочено ко Дню государственного флага РФ.
«С праздником!»: Путин и церемония поднятия государственного флага России на Поклонной горе pic.twitter.com/HTYOXM06oP— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 22, 2021
Триколор был поднят под музыку "Славься" в исполнении Президентского оркестра. Этот праздник отмечается в стране с 1994 года.