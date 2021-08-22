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Россиян впечатлил воздушный поцелуй от Путина на церемонии поднятия флага РФ

Россиян впечатлил воздушный поцелуй от Путина на церемонии поднятия флага РФ

Президент России Владимир Путин участвовал в церемонии торжественного поднятия флага РФ на Поклонной горе в Москве.

После церемонии глава государства послал россиянам воздушный поцелуй, направляясь к служебному автомобилю. Мероприятие было приурочено ко Дню государственного флага РФ.

Триколор был поднят под музыку "Славься" в исполнении Президентского оркестра. Этот праздник отмечается в стране с 1994 года.