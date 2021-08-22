Победительница Олимпиады в Лиллехаммере отказалась от гражданства Украины

Золотая медалистка зимних Олимпийских игр 1994 года Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства.

Экс-фигуристка Оксана Баюл приняла решение об отказе от гражданства Украины. Об этом чемпионка мира 1993 года сообщила подписчикам в Instagram-аккаунте.

"Я больше ничего никому не доказываю. Нет — так нет, головой в бортик без меня. Я отказываюсь от украинского гражданства", — написала Баюл.

Не исключено, что отказ бывшей спортсменки от гражданства Украины связан с неприглашением на празднование 30-летия независимости страны. Свое недовольство этим Баюл высказывала в одной из недавних публикаций в социальной сети.