«Госдума — не хозяйственники»: Юкша оценил готовность «Единой России» к выборам

Адвокат Янис Юкша высоко оценил деятельность первой пятерки федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму. По его словам, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова обладают высоким авторитетом и богатым жизненным опытом.

Возглавить федеральную часть списка партии указанным кандидатам предложил президент РФ Владимир Путин на съезде единороссов 19 июля 2021 года. Он подчеркнул, что это должны быть люди, представляющие самые важные направления развития страны.

«На мой взгляд, этот список, первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике, у нас принято называть их политическими тяжеловесами, но и люди относительно новые», — отметил Путин.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Спустя два месяца, 22 августа, глава государства вновь встретится с представителями «Единой России», чтобы обсудить инициативы в предвыборную программу партии, сообщили в пресс-службе Кремля.

За это время у пятерки лидеров назрело множество предложений. К примеру, Шойгу призвал построить в Сибири три-пять крупных отраслевых экономических центров, а Кузнецова заявила о необходимости учесть в программе единороссов новые критерии помощи семьям с детьми.

«Что касается лидеров [“Единой России”], это уважаемые люди, которые действительно многое сделали для России. Я с большим пиететом отношусь к Лаврову, абсолютно искренне отношусь к господину Шойгу. Эти люди — лидеры общественного мнения», — отметил в беседе с «Политикой Сегодня» Юкша.

kremlin.ru / Администрация президента России

По словам собеседника издания, нести на себе «бремя создания законодательной базы» — непростая задача. Поэтому будущему депутату нижней палаты парламента необходимо обладать высокой грамотностью и основательной подготовкой.

«Потому что Госдума — это не хозяйственники. Это принципиально другой аспект. Это люди, которые создают правовое поле — те правила, по которым нам предстоит всем вместе жить», — указал эксперт.

По мнению Юкши, сейчас необходимо «взращивать» последователей, которые точно так же будут искренне желать побед российскому народу и стране в целом, а не заниматься популизмом.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

«Должны появиться новые люди, которые будут продвигать нашу правовую систему в разумном и продуктивном направлении», — подытожил собеседник «ПС».

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября, кандидатами в депутаты Госдумы VIII созыва зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия».