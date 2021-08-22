Шойгу оценил перспективы создания новых городов в России

Министр обороны Российской Федерации рассказал о возможности серьезных перемен в ближайшие девять лет.

Сергей Шойгу заявил, что в России могут появиться новые города, если правительство примет решение о вложении в такой проект. Он добавил, что это может обеспечить работой высокое число местных жителей в Сибири. По словам министра обороны, постройка нового города может быть завершена уже в 2030 году. Каждый из возведенных городов должен стать региональным центром, а его население — превысить миллион человек.