Путин назвал флаг России подтверждением суверенитета страны

Президент РФ Владимир Путин обратился к согражданам по случаю Дня государственного флага. Лидер поздравил россиян с праздником.

Глава РФ отметил, что флаг и гимн являются символами государства, подтверждают его самостоятельность и суверенитет. Президент сообщил об участии в торжественном мероприятии в честь праздника.

По словам президента, флаг и гимн подтверждают самостоятельность и суверенитет страны. Оба символа являются морально-нравственным основанием российской государственности, добавил Путин.