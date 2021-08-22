Путин назвал российские боевые самолеты лучшими в мире

Российская Федерация лидирует в сфере боевой авиации, заявил президент РФ Владимир Путин.

Самолеты, произведенные в России, являются лучшими в мире, подчеркнул Путин. Российская Федерация является безусловным мировым лидером по боевой авиации, а отечественные боевые машины конкурентоспособны. Президент РФ выразил слова гордости за отечественных авиаторов и авиаконструкторов.

Развитие авиационной промышленности является приоритетом, добавил он. На текущий момент страна нуждается в среднемагистральном самолете, способном совершать полеты к Дальнему Востоку. Создание авиаборта МС-21 задержалось из-за сложностей с поставками из-за рубежа. Но в итоге машина была сделана даже лучше, подчеркнул Путин.