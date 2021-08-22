В Сети появился трейлер фильма "Шугалей-3"

Создатели киноленты "Шугалей-3: Возвращение" представили трейлер фильма. Кино повествует о судьбе российского ученого Максима Шугалея, который провел полтора года в плену у ливийских боевиков.

Весной 2019 года российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан отправились в Ливию для проведения исследования, однако были захвачены в плен местными боевиками. Немаловажную роль в их освобождении сыграли снятые в прошлом году фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2". Теперь зрителям готовы представить продолжение картины под названием "Шугалей-3: Возвращение» — на официальной странице киноленты "ВКонтакте" появился ее трейлер.

Сюжет всех трех кинолент основан на реальных событиях. Именно поэтому первые два фильма нашли большой отклик среди зрителей.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей во время пресс-клуба "Петербургский уикенд" отметил большую схожесть главного героя фильма с собой. По его мнению, создатели киноленты смогли прочувствовать образ.

t.me / alexandr_malkevich

Глава ФЗНЦ считает, что Кирилл Полухин, исполняющий главную роль в фильме "Шугалей-3: Возвращение", является замечательным актером. Он задал очень высокую планку, отметил Максим Шугалей.