Министр обороны России назвал востребованными вопросы безопасности в обществе

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу по результатам своих поездок по России отметил высокую востребованность вопросов об уверенности в завтрашнем дне среди членов общества.

Вопросы, касающиеся безопасности и стабильности, являются востребованными в российском обществе. Об этом на встрече президента РФ с представителями партии "Единая Россия" заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

По словам главы министерства, соответствующие выводы были сделаны им в ходе поездок по стране. В частности на востребованность данных вопросов указали встречи со студентами в Новосибирске, Красноярске, Ростове-на-Дону и Благовещенске. В этих городах, считает он, "куется оборонный щит страны".